France-Belgique : le but de Lukebakio en vidéo

L’équipe de France est menée au Stade de France par la Belgique. Et ce suite à un but de Dodi Lukebakio, le joueur de Benfica.

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⚽️ LA BELGIQUE OUVRE LE SCORE ! 🇧🇪 35’ Lukebakio donne l’avantage à la Belgique d’une frappe du gauche en lucarne. 🇫🇷 France 0-1 Belgique 🇧🇪 https://t.co/bc354C0Fk2 — TF1 (@TF1) October 5, 2026

Il a été parfaitement servi par Romeo Lavia, auteur d’une passe décisive splendide. Andy Diouf n’est pas exempt de tout reproche en laissant filer son joueur dans le dos de la défense et Guillaume Restes n’a rien pu faire face à la finition clinique de Lukebakio.