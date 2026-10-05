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UEFA Nations League

France-Belgique : le but de Lukebakio en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dodi Lukébakio @Maxppp
France 0-1 Belgique

L’équipe de France est menée au Stade de France par la Belgique. Et ce suite à un but de Dodi Lukebakio, le joueur de Benfica.

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Il a été parfaitement servi par Romeo Lavia, auteur d’une passe décisive splendide. Andy Diouf n’est pas exempt de tout reproche en laissant filer son joueur dans le dos de la défense et Guillaume Restes n’a rien pu faire face à la finition clinique de Lukebakio.

Pub. le - MAJ le
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