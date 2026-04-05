L’impressionnante prise de pouvoir de Seko Fofana à Porto

Il y a encore deux mois, Seko Fofana était un joueur sans avenir à Rennes. Arrivé à l’été 2025 en provenance d’Al-Nassr (après un prêt à Al-Ettifaq), l’international ivoirien n’avait jamais réussi à s’imposer sous les couleurs rennaises. Peu utilisé, peu convaincant dans les rares fois où il entrait en jeu, le milieu de 30 ans était clairement devenu indésirable en Bretagne. Pour preuve, son maigre bilan à Rennes avec 29 matches et deux buts inscrits en un an. C’est dans ce contexte qu’il a été prêté sans option d’achat au FC Porto le 2 février, comme une dernière chance de relancer une carrière qui semblait s’essouffler un peu après des années glorieuses à Lens.

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Surtout, ce prêt à Porto devait lui permettre de retrouver des sensations avec la Coupe du monde cet été qu’il disputera probablement avec la Côte d’Ivoire. Et son arrivée au Portugal n’a pas du tout été une pré-retraite pour lui, au contraire. Dès son premier match, le 9 février face au Sporting CP dans le choc de la Primeira Liga, Fofana entre en jeu à la 63e minute et marque 14 minutes plus tard pour ouvrir le score. En conférence de presse, son entraîneur Francesco Farioli ne cache pas son enthousiasme. « Ce n’est pas moi qui l’ai découvert. Il y a quelques années, c’était le meilleur joueur de Ligue 1. C’est un leader, un joueur qui combine un physique de très haut niveau avec une vraie qualité technique. Il a aussi toujours eu de grosses statistiques offensives dans sa carrière et il peut devenir un joueur clé pour nous », déclare l’entraîneur italien. La presse portugaise est conquise. Le journal O Jogo lui attribue un 7/10 dès ses débuts, soulignant sa capacité à se projeter vers le but et sa palette technique. A Bola n’est pas en reste et le décrit comme « un véritable atout à tous points de vue, répondant toujours présent chaque fois que Farioli fait appel à lui ».

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Une implication saluée

Sa montée en puissance se confirme depuis match après match. Contre Braga, il offre la victoire à Porto en inscrivant le deuxième but d’une remontée 2-1. Samedi face à Famalicão, il récidive. Entré en jeu à la 44e minute, il a surgi dans le temps additionnel (90e+1) avec un enchaînement somptueux - passements de jambes suivis d’une frappe enroulée - et a cru offrir les trois points aux Dragons. Un but de dingue qui a fait craquer Francesco Farioli, entré sur le terrain pour célébrer. Mais Famalicão a arraché l’égalisation à la 90e+9 pour sceller un cruel 2-2, mais ce n’est pas ce qui entachera le bilan de Fofana qui est plus qu’honorable.

L’international ivoirien a marqué trois buts en sept matches de championnat depuis son arrivée, avec des contributions directes qui ont déjà rapporté cinq points à Porto dans une course au titre que les Dragons mènent avec 5 points d’avance sur le Sporting. Farioli ne s’y trompe pas : « il est prêté, mais il est très impliqué et concentré, qu’il entre en jeu en cours de match ou qu’il soit titulaire. Il l’a encore prouvé aujourd’hui », a-t-il confié ce samedi soir. En effet, l’ancien milieu lensois, qui monte petit à petit en puissance sur le plan physique, n’est pas un titulaire en puissance en championnat où il se contente surtout d’entrées en cours de match. L’ancien coach de Nice mise surtout sur lui en Coupe d’Europe et en Coupe du Portugal, où il a enchaîné plus régulièrement. Mais avec un tel niveau de performance, il devrait finir par ne plus bouger du onze. Et Rennes, qui avait signé le joueur jusqu’en 2029, pourra donc mieux gérer son cas cet été.