Le Stade Rennais vise un ancien buteur de L1 pour remplacer Breel Embolo

Le Stade Rennais ne pensait pas vivre une 1ère journée qui ferait autant parler. La pelouse du Parc des Princes est dans un piteux état en raison des divers épisodes de canicule durant l’été. Le PSG a demandé un report ou une inversion du match. Cette requête a été acceptée par le club brétilien, la ville de Rennes ainsi que la préfecture d’Ille-et-Vilaine. La rencontre aura bien lieu au Roazhon Park mais c’est surtout le match de la phase retour qui pose finalement problème.

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Le PSG a bel et bien demandé une inversion dans le calendrier en faisant valoir le caractère exceptionnel de cette canicule estivale, là où les Bretons estiment qu’il ne s’agit pas de «circonstances exceptionnelles» comme le prévoit le règlement de la LFP, mais d’une négligence du champion de France, et veulent également jouer le "match retour" le week-end du 6/7 mars prochain à domicile, comme le calendrier le prévoit. La Commission des compétitions de la LFP se réunira le 28 août prochain pour statuer.

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Boulaye Dia connaît la Ligue 1

C’est le dossier chaud de la semaine, ce n’est pas le seul. Il y a bien sur le mercato où le dégraissage se poursuit. Breel Embolo est sur le départ vers Atlanta United pour 17 M€ (+1 M€ de bonus) en MLS, et Jordan James a lui déjà pris la direction de Wolverhampton où il est prêté avec option d’achat. Avec le futur départ du Suisse, Franck Haise va avoir besoin d’un nouvel attaquant en soutien d’Esteban Lepaul, dont l’association avec Embolo fonctionnait plutôt bien.

D’après les informations de Marca, le Stade Rennais a ouvert le dossier menant à Boulaye Dia (29 ans). L’ancien Rémois est actuellement sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2028. Il est arrivé au sein du club italien il y a deux ans en provenance de La Salernitana, d’abord sous la forme d’un prêt, avant d’être recruté définitivement pour 11 M€. En 79 rencontres avec les Romains, l’international sénégalais, présent lors de la dernière CAN, a inscrit 14 buts pour 5 passes décisives. Plus véloce et moins grand, il ne possède pas tout à fait le même profil qu’Embolo. Affaire à suivre.