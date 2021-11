Prix Puskas 2021 : Gauthier Hein, Riyad Mahrez et Patrik Schick parmi les onze nommés

Alors que le Sud-Coréen Heung-min Son est le dernier vainqueur du prix Puskas qui récompense le plus beau but de la saison, les nommés pour l'édition 2021 sont désormais connus. Parmi les onze nommés, on retrouve un représentant français. Auteur d'un joli enchaînement ponctué d'une roulette, le joueur de l'AJ Auxerre Gauthier Hein peut espérer remporter ce titre et ainsi devenir le premier tricolore récompensé depuis Olivier Giroud en 2017.

Erik Lamela (Tottenham) buteur contre Arsenal, Valentino Lazaro (Borussia M'Gladbach) pour son coup du scorpion contre le Bayer Leverkusen, Patrik Schick (République Tchèque) pour son but du milieu de terrain contre l'Ecosse à l'Euro 2020 ou encore Riyad Mahrez (Algérie) pour son but contre le Zimbabwe sont parmi les principaux prétendants. Luis Diaz buteur avec la Colombie contre le Brésil en Copa America mais aussi Mehdi Taremi auteur d'un ciseau contre Chelsea en Ligue des Champions avec Porto auront leur chance. A noter aussi la présence du grec Vangelis Pavlidis (Willem II) et de trois femmes, Sandra Owusu-Ansah (Kumasi Sports Academy), Daniela Sanchez (Queretaro) et Caroline Weir (Manchester City). Le vainqueur sera dévoilé le 17 janvier 2022 lors de la cérémonie The Best FIFA Football à Zurich en Suisse.