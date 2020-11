Barça : Emili Rousaud précise pour Neymar

Emili Rousaud, ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu, a annoncé ce jeudi sa candidature à la présidence du FC Barcelone, avec entre autres promesses, le retour, sous conditions, de Neymar. Interrogé au micro de la Cadena SER, l'intéressé a donné davantage de précisions sur ce dossier.

«Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative. Il n'y a pas encore de détails concrets et nous n'avons pas défini les aspects économiques. Ce ne serait pas un transfert, nous attendrions qu'il termine son contrat», a-t-il lâché. Pour rappel, le Brésilien est lié au Paris SG jusqu'en juin 2022.

