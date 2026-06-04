Andoni Iraola nommé nouvel entraîneur de Liverpool !

C’était prévisible depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Andoni Iraola est le nouvel entraîneur de Liverpool. Quelques jours après l’annonce du départ d’Arne Slot, les Reds ont rapidement trouvé son successeur. Comme nous vous le révélions dans nos colonnes, le technicien espagnol figurait en tête de liste des dirigeants anglais et c’est finalement lui qui a été choisi pour ouvrir un nouveau cycle à Anfield. Après son excellent travail réalisé à Bournemouth, Iraola franchit ainsi un cap majeur dans sa carrière en prenant les commandes de l’un des clubs les plus prestigieux du football européen.

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Cette nomination intervient après une saison 2025-2026 particulièrement décevante pour Liverpool. Malgré une qualification arrachée sur le fil pour la prochaine Ligue des Champions, les résultats obtenus n’ont pas répondu aux attentes de la direction. Un an seulement après avoir remporté la Premier League et terminé en tête de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Arne Slot n’a pas réussi à confirmer cette dynamique. Cinquièmes du championnat cette saison, les Reds espèrent désormais retrouver leur place parmi les cadors européens. Iraola aura donc la lourde responsabilité de relancer le projet sportif et de permettre au club de renouer avec la conquête de trophées majeurs.

Andoni Iraola doit remettre Liverpool à sa place

Pour réussir sa mission, l’ancien entraîneur de Bournemouth pourra s’appuyer sur un effectif de qualité, mais il devra également gérer une période de transition importante. Plusieurs cadres emblématiques ne seront plus présents, à l’image de Mohamed Salah ou encore d’Andrew Robertson, tandis que le mercato estival s’annonce particulièrement mouvementé. Très courtisé ces derniers mois, notamment par l’AC Milan, Crystal Palace ou encore Chelsea, Iraola a finalement privilégié Liverpool. Son travail remarquable avec Bournemouth, qu’il a conduit jusqu’à une historique sixième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa, a convaincu les dirigeants des Reds. Réputé pour son football offensif, son adaptabilité tactique et sa capacité à faire progresser les jeunes talents, l’Espagnol arrive avec l’ambition de remettre Liverpool au sommet du football anglais et européen.

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We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝 — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

« Le Liverpool FC confirme qu’Andoni Iraola a conclu un accord pour devenir le nouvel entraîneur principal du club en vue de la saison 2026-2027. À 43 ans, il prendra les rênes à Anfield pour succéder à Arne Slot, qui a quitté les Reds samedi. Iraola arrive après trois saisons impressionnantes en Premier League avec l’AFC Bournemouth, qu’il a mené en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire grâce à une sixième place au classement le mois dernier », indique le club dans son communiqué. Une nouvelle ère s’ouvre.