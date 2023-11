OL : le message troublant de Fabio Grosso à ses joueurs

En conférence de presse ce vendredi, Fabio Grosso s’est longuement confié sur la décision de la LFP concernant les incidents de OM-OL. Mais le technicien italien a aussi évoqué les difficultés lyonnaises du début de saison. Avant d’affronter Rennes, Grosso veut un groupe uni et a d’ailleurs profité de cette sortie médiatique pour rappeler à ses joueurs qu’ils devaient se battre jusqu’au bout même dans la difficulté.

La suite après cette publicité

«On a parlé au début de semaine. Il faut être réaliste et sincère. On est dans une situation difficile. Comme j’ai dit, on est sur un bateau sur l’eau en pleine tempête. Le bateau bouche mais il faut rester sur le bateau. C’est dur, mais il faut décider de rester dedans. Car on peut aussi partir maintenant ou dans quelques mois. Mais celui qui reste doit tout donner, prendre des responsabilités et savoir que ce sera difficile jusqu’au bout. On va avoir encore des difficultés, mais on a les moyens, j’y crois j’ai confiance en eux. Par contre, celui qui n’a pas envie de rester peut me le dire et on ne l’utilisera pas. On a une grande responsabilité auprès des supporters. L’ambiance était folle au stade et on a besoin d’eux. Mais on doit montrer qu’ils peuvent nous aider.» Reste désormais à savoir si le technicien italien visait un joueur précisément…