Frenkie de Jong rage après la claque infligée par l’Atlético de Madrid

Le sourire est bel et bien sur les lèvres des Madrilènes ce vendredi. En effet, l’Atlético de Madrid a infligé une sacrée claque au FC Barcelone de Hansi Flick hier en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0). Un score assez sévère, mais purement honnête après la prestation grandiose des hommes de Diego Simeone. Or, plusieurs situations ont laissé place à de potentielles erreurs d’arbitrage, ce qui n’a évidemment pas plu à certains joueurs Catalans. À la fin de la rencontre, au micro de DAZN, Frenkie de Jong (28 ans) a déclaré avec assurance que l’assistance vidéo était fautive.

« On m’a montré l’image du but annulé. L’image que je vois montre qu’il y a but. On dirait qu’il était couvert. Pour moi, c’était clair qu’il n’y avait pas de hors-jeu. Ils auraient dû voir cela ». Un sentiment de frustration profond de la part du milieu de terrain néerlandais, qui a eu du mal à proposer du mouvement avec ses coéquipiers. C’est d’ailleurs un point qu’il a ensuite abordé face au média. « On perdait beaucoup de ballons en zones dangereuses. Nos relances étaient mauvaises. Ils ont bien travaillé. On a laissé des espaces et on a beaucoup souffert. Il faut travailler cela pour le retour et pour le reste de la saison ».