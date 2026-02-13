Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe du Roi

Frenkie de Jong rage après la claque infligée par l’Atlético de Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Frenkie De Jong @Maxppp
Atlético 4-0 Barcelone

Le sourire est bel et bien sur les lèvres des Madrilènes ce vendredi. En effet, l’Atlético de Madrid a infligé une sacrée claque au FC Barcelone de Hansi Flick hier en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0). Un score assez sévère, mais purement honnête après la prestation grandiose des hommes de Diego Simeone. Or, plusieurs situations ont laissé place à de potentielles erreurs d’arbitrage, ce qui n’a évidemment pas plu à certains joueurs Catalans. À la fin de la rencontre, au micro de DAZN, Frenkie de Jong (28 ans) a déclaré avec assurance que l’assistance vidéo était fautive.

La suite après cette publicité

« On m’a montré l’image du but annulé. L’image que je vois montre qu’il y a but. On dirait qu’il était couvert. Pour moi, c’était clair qu’il n’y avait pas de hors-jeu. Ils auraient dû voir cela ». Un sentiment de frustration profond de la part du milieu de terrain néerlandais, qui a eu du mal à proposer du mouvement avec ses coéquipiers. C’est d’ailleurs un point qu’il a ensuite abordé face au média. « On perdait beaucoup de ballons en zones dangereuses. Nos relances étaient mauvaises. Ils ont bien travaillé. On a laissé des espaces et on a beaucoup souffert. Il faut travailler cela pour le retour et pour le reste de la saison ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Atlético
Frenkie de Jong
Hansi Flick

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Frenkie de Jong Frenkie de Jong
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier