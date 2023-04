Liverpool - Arsenal : les compositions officielles

La 30e journée de Premier League offre ce dimanche un sacré choc entre Liverpool et Arsenal. A domicile, les Reds s’articulent en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Jordan Henderson et Curtis Jones accompagnent Fabinho dans l’entrejeu. Enfin, Mohamed Salah, Cody Gakpo et Diogo Jota constituent le trio d’attaque.

De leur côté, les Gunners s’articulent en 4-3-3 où Aaron Ramsdale officie comme dernier rempart derrière Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko. Thomas Partey est placé en sentinelle auprès de Martin Odegaard et Granit Xhaka. Bukayo Saka et Gabriel Martinelli occupent les ailes autour de Gabriel Jesus.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Jones - Salah, Gakpo, Jota

Arsenal : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli