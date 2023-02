PSG-LOSC : en grande colère, Luis Campos est descendu sur le bord du terrain

La suite après cette publicité

C’est une scène plutôt cocasse à laquelle nous avons assisté ce dimanche lors de la victoire sur le gong du PSG face à Lille (4-3). Alors que les Parisiens étaient menés au score et au plus mal après le troisième but des Lillois, Luis Campos est descendu au bord de la pelouse au côté de Christophe Galtier. Le dirigeant portugais a alors été surpris en pleine discussion avec l’ancien coach de Nice, lui indiquant quelques consignes.

Un fait qui aurait pu être amplifié si Lionel Messi n’avait pas donné la victoire au club de la capitale dans les ultimes secondes. Une situation qui rappelle que Galtier est loin d’avoir les pleins pouvoirs sur le banc du Parc des Princes. Le statut du stratège de 56 ans a été remis en cause ces derniers jours après la défaite contre le Bayern Munich notamment (0-1). «Je suis devant lui, donc je ne vois pas derrière. Évidemment qu’il y a des images qui circulent. Luis est un passionné, un compétiteur. Et ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. Luis fait partie de l’encadrement technique et sportif, ça ne me pose aucun problème puisqu’il n’y a pas d’intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion. La passion», a désamorcé Galtier, en conférence de presse.

