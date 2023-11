Jude Bellingham dans le viseur de… Bernard Arnault

Avec 13 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres TCC avec le Real Madrid, Jude Bellingham n’est plus qu’une jeune promesse. Non, l’Anglais est tout simplement l’un des meilleurs joueurs sur la scène mondiale. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de remporter le trophée Kopa en octobre dernier. Lors de son sacre, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund semble avoir tapé dans l’oeil de l’homme le plus riche du monde.

En effet, Sport rapporte que Bernard Arnault aurait Jude Bellingham en ligne de mire. En fait, le Madrilène se serait fait remarquer lors de la cérémonie du Ballon d’Or puisqu’il portait une tenue Louis Vuitton. Élégant ce soir-là et vu comme un gentleman en Angleterre, la star de 20 ans ans pourrait être le prochain à figurer sur une campagne publicitaire de la marque de luxe. La dernière - Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en train de jouer une partie d’échecs - avait connu une succès XXL, rapportant le jackpot pour les deux joueurs, le photographe ainsi que LV. Bellingham est en train de tout rafler.