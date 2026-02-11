Menu Rechercher
MU : Gary Lineker suggère à Mainoo d’envoyer Amorim devant la justice

Depuis l’arrivée de Michael Carrick sur le banc de Manchester United, les Red Devils sont en train de revivre. Et au-delà des quatre victoires consécutives et d’une quatrième place de Premier League sécurisée, certains indésirables de Ruben Amorim sont en train de refaire surface et même de s’y imposer. C’est le cas de Kobbie Mainoo qui a retrouvé de sa superbe depuis le départ du manager portugais. Habitué à ne pas avoir sa langue dans sa poche, Gary Lineker a fustigé Amorim pour sa gestion du jeune international anglais.

« Vous savez quoi ? Je dis ça pour plaisanter, mais, si j’étais Kobbie Mainoo, je me demandrais si je devrais poursuivre Ruben Amorim devant la justice. Il a gâché une année entière de carrière de ce gamin. C’est un joueur incroyable. Mon dieu, il donne l’impression que tout est facile. Je veux dire… il a été complètement néfaste pour sa carrière. Je sais que son frère a eu quelques ennuis pour avoir écrit "Free Kobbie" sur son t-shirt, mais il avait tout à fait raison », a-t-il lâché sur le podcast The Rest Is Football.

