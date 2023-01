Gerard Piqué se moque de Javier Tebas

La suite après cette publicité

Jeune retraité, Gerard Piqué reste un homme d’affaires très impliqué. Le désormais ancien défenseur central de 35 ans dispose de nombreux projets. Lançant une compétition, la Kings League où son ami et ancien coéquipier Sergio Agüero rechaussera les crampons, il s’est attiré les foudres du patron de la Liga, Javier Tebas. Ce dernier, qui n’a pas sa langue dans sa poche, a critiqué cette nouvelle compétition qu’il ne voit pas capable de concurrencer la Liga : «c’est comme s’ils nous disaient que Pasapalabra (un jeu télévisé espagnol ndlr) va être une concurrence pour la Liga. Dans six mois, vous me demandez, on verra ce qu’est la Kings League. En tant que cirque, j’aime bien, mais ce n’est pas comparable.»

Des mots assez directs qui sont arrivés à l’oreille de Gerard Piqué. Ce dernier a préféré faire preuve d’un brin d’humour dans un message sur son compte twitter : «bienvenue au cirque de la Kings League. La bombe qui arrive dimanche prochain est folle. Tic tac, tic tac.»

