Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Scaloni répond à la Messi-dépendance

Co-meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec Kylian Mbappé, Lionel Messi porte l’Argentine depuis le début de la compétition. Avant d’affronter le Cap-Vert pour les 16es de finale, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, a d’ailleurs été interrogé sur une possible dépendance à Lionel Messi.

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«On s’est créé beaucoup d’occasions de buts pour les autres joueurs aussi. Leo est un des attaquants de l’équipe. Ce n’est pas préoccupant. Même quand il a débuté sur le banc (contre la Jordanie, 3-1), on l’a emporté et on a eu beaucoup d’occasions», a finalement répondu le technicien de 48 ans face aux journalistes.