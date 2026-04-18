Alejandro Grimaldo veut quitter le Bayer Leverkusen

Auteur d’une nouvelle saison étincelante sous le maillot du Bayer Leverkusen (14 buts, 11 passes décisives), Alejandro Grimaldo semble avoir des envies d’ailleurs. Selon les dernières informations de Sport, le piston espagnol préparerait actuellement son départ.

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Le quotidien précise, à ce titre, que Grimaldo privilégie un transfert en Liga et attend des offensives du Barça ou de l’Atletico de Madrid. Si le Barça, la Juventus et l’AC Milan suivent actuellement sa situation, l’opération pourrait elle se boucler pour un peu de moins de 12 millions d’euros. Avis aux intéressés.