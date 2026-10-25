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Le groupe du Barça pour le Clásico !

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal et Raphinha @Maxppp

Le FC Barcelone aborde le Clasico face au Real Madrid, ce dimanche soir à 21 heures, avec plusieurs absences importantes dans ses rangs. L’entraîneur Hansi Flick devra notamment composer sans Dani Olmo et Eric Garcia, blessés, tandis que Jules Koundé, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont également indisponibles. Malgré ces forfaits, les Blaugranas pourront compter sur leurs cadres pour ce choc de la 10e journée de Liga, disputé au Camp Nou.

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Par ailleurs, Hansi Flick pourrait offrir leurs premiers Clasicos sous le maillot blaugrana à plusieurs recrues estivales, dont Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Rodri et Dominik Livaković. Le Barça, leader de la Liga avant cette rencontre, entend profiter de l’avantage du terrain pour consolider sa position face à son grand rival madrilène

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