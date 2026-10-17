Réforme de la gouvernance : ça a chauffé entre trois présidents de clubs et la FFF

La réforme de la gouvernance du football professionnel français provoque de nouvelles tensions entre les dirigeants de clubs et la FFF. Selon L’Équipe, la deuxième réunion du groupe de travail consacré aux questions politiques, organisée ce jeudi, a été marquée par un échange particulièrement houleux entre Jean-François Vilotte, directeur général de la FFF, et trois présidents de clubs : Olivier Létang (LOSC), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims) et Loïc Féry (FC Lorient). Au cœur des désaccords figurent notamment la gestion du patrimoine immobilier de la Ligue, la répartition des ressources financières entre la Fédération et la future société des clubs, ainsi que le compte rendu de la précédente réunion, jugé non conforme aux échanges par certains participants.

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Ces tensions s’inscrivent dans le contexte de la loi promulguée le 3 août dernier, qui prévoit notamment de renforcer les pouvoirs de la FFF dans l’organisation du football professionnel. Proches de Vincent Labrune, les trois dirigeants avaient auparavant contesté ce texte. Malgré cet affrontement, les discussions ont permis d’avancer sur l’organisation de la future société des clubs, qui pourrait s’appuyer sur un conseil de surveillance de dix membres et un directoire de trois ou quatre personnes. Plusieurs étapes restent toutefois nécessaires avant la validation de cette structure par les instances concernées. Une nouvelle réunion est prévue à la fin du mois, dans l’espoir de poursuivre les négociations malgré les divergences persistantes.