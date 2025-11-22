Menu Rechercher
Commenter 8
Bundesliga

BL : le Bayern d’un grand Olise reste invaincu, Dortmund craque à la fin, Leverkusen et M’Glabach en balade

Par Valentin Feuillette
1 min.
Michael Olise @Maxppp
terminé - 15:30 Augsbourg 1 Hambourg 0
terminé - 15:30 Wolfsbourg 1 Leverkusen 3
terminé - 15:30 Heidenheim 0 M'gladbach 3
terminé - 15:30 Bayern Munich 6 Fribourg 2
terminé - 15:30 Dortmund 3 Stuttgart 3

Dans un multiplex de la 11e journée riche en buts, le Bayern Munich a offert un festival offensif en écrasant Fribourg (6-2) à l’Allianz Arena. Pourtant surpris par Suzuki (12e) puis Manzambi (17e), les Bavarois de Kompany ont retourné la situation grâce à Karl (22e), avant qu’Olise n’inscrive un doublé (45e+2, 84e). Upamecano (55e), Kane (60e) et Jackson (78e) ont parachevé la démonstration, confirmant la montée en régime du Rekordmeister. De son côté, le Borussia M’gladbach a parfaitement maîtrisé Heidenheim, s’imposant (3-0) grâce à Diks sur penalty (45e+1), Tabaković (55e) et Machino (76e). Dans une rencontre plus fermée, Augsburg est parvenu à faire plier Hambourg (1-0) après un match rugueux, où le réalisme a fait la différence pour les hommes de Sandro Wagner, auteurs d’une prestation solide dans l’impact et dans le pressing.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 31 11 +33 10 1 0 41 8
10 Logo Fribourg Fribourg 13 11 -5 3 4 4 15 20

L’autre feu d’artifice de l’après-midi est venu de Dortmund, tenu en échec (3-3) par Stuttgart au terme d’un match complètement fou. Can a ouvert le score sur penalty (34e), suivi d’un but de Beier (41e), mais Undav a répondu avec un triplé renversant (47e, 71e, 90e+1). Adeyemi a cru offrir la victoire au BVB d’une frappe tardive (89e), sans succès. Enfin, Leverkusen a confirmé sa supériorité en allant s’imposer (3-1) à Wolfsbourg grâce à un début de match tonitruant signé Hofmann (9e), Tapsoba (24e) et Tillman (33e). Vavro (57e) a bien réduit l’écart, mais sans remettre en question la maîtrise du leader. Un samedi où les cadors ont majoritairement répondu présents, dans un multiplex spectaculaire et riche en rebondissements.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Fribourg
Heidenheim
Dortmund
Stuttgart
Augsbourg
Hambourg
Leverkusen
Wolfsbourg

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Fribourg Logo Fribourg
Heidenheim Logo Heidenheim
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Augsbourg Logo Augsbourg
Hambourg Logo Hambourg SV
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Wolfsbourg Logo Wolfsbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier