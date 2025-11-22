BL : le Bayern d’un grand Olise reste invaincu, Dortmund craque à la fin, Leverkusen et M’Glabach en balade
Dans un multiplex de la 11e journée riche en buts, le Bayern Munich a offert un festival offensif en écrasant Fribourg (6-2) à l’Allianz Arena. Pourtant surpris par Suzuki (12e) puis Manzambi (17e), les Bavarois de Kompany ont retourné la situation grâce à Karl (22e), avant qu’Olise n’inscrive un doublé (45e+2, 84e). Upamecano (55e), Kane (60e) et Jackson (78e) ont parachevé la démonstration, confirmant la montée en régime du Rekordmeister. De son côté, le Borussia M’gladbach a parfaitement maîtrisé Heidenheim, s’imposant (3-0) grâce à Diks sur penalty (45e+1), Tabaković (55e) et Machino (76e). Dans une rencontre plus fermée, Augsburg est parvenu à faire plier Hambourg (1-0) après un match rugueux, où le réalisme a fait la différence pour les hommes de Sandro Wagner, auteurs d’une prestation solide dans l’impact et dans le pressing.
L’autre feu d’artifice de l’après-midi est venu de Dortmund, tenu en échec (3-3) par Stuttgart au terme d’un match complètement fou. Can a ouvert le score sur penalty (34e), suivi d’un but de Beier (41e), mais Undav a répondu avec un triplé renversant (47e, 71e, 90e+1). Adeyemi a cru offrir la victoire au BVB d’une frappe tardive (89e), sans succès. Enfin, Leverkusen a confirmé sa supériorité en allant s’imposer (3-1) à Wolfsbourg grâce à un début de match tonitruant signé Hofmann (9e), Tapsoba (24e) et Tillman (33e). Vavro (57e) a bien réduit l’écart, mais sans remettre en question la maîtrise du leader. Un samedi où les cadors ont majoritairement répondu présents, dans un multiplex spectaculaire et riche en rebondissements.
