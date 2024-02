L’Inter Miami doit se débarrasser de 5 joueurs !

Le 21 février au DRV PNK Stadium, l’Inter Miami FC et le Real Salt Lake vont donner le coup d’envoi de la 29e saison de Major League Soccer. Les passionnés de ballon rond pourront suivre les performances de Lionel Messi (36 ans) et de son équipe. Une équipe qui s’est renforcée durant l’intersaison. Parmi les recrues, on retrouve un visage bien connu : celui de Luis Suarez. Après une belle aventure du côté du Grêmio, l’Uruguayen a rejoint son ami ainsi que Jordi Alba et Sergio Busquets, qu’il a côtoyés au FC Barcelone. Pour compléter ce casting cinq étoiles, la franchise de David Beckham a mis la main sur Julian Gressel (libre), et Nicolas Freire, prêté par les Pumas, en attendant Federico Redondo, qui sera acheté 7,45 M€ à Argentinos Juniors.

Une pré-saison compliquée

Malgré ces renforts, l’Inter Miami a connu une pré-saison très compliquée. Sur le terrain, l’équipe de Messi a débuté par un match nul contre une sélection du Salvador (0-0) avant de s’incliner face au FC Dallas (1-0). Ensuite, elle s’est envolée pour l’Arabie saoudite afin de participer à la Riyadh Season Cup. Là encore, les résultats n’ont pas été à la hauteur puisque le club américain a perdu face à Al-Hilal (4-3) et face à Al-Nassr (6-0). Il s’est ensuite envolé pour la Chine. Là-bas, l’Inter Miami a obtenu une première victoire face à une sélection de Hong Kong (4-1) avant de retomber dans ses travers face au Vissel Kobe à Tokyo au Japon (0-0, 4-3 aux tirs au but). Une victoire, un nul et quatre défaites, voici donc le bilan de cette pré-saison.

Celle-ci s’achèvera demain par un ultime match amical face aux Newell’s Old Boys. Outre les résultats très décevants, la formation de Tata Martino a dû composer avec plusieurs polémiques, notamment en Chine. Là-bas, les fans ont été très déçus de ne pas voir Lionel Messi (1 pénalty inscrit en 5 apparitions durant la pré-saison) en action. Souffrant aux adducteurs, l’Argentin a déclaré forfait. Ce qui a fait exploser de colère de nombreux supporters chinois, qui avaient payé entre 115 et 580 euros. Certains ont d’ailleurs lâché des «Nous voulons Messi» et «Remboursez !» durant la rencontre face à la sélection de Hong Kong. L’octuple Ballon d’Or a présenté ses excuses et a promis de revenir mais ça n’a pas empêché les autorités chinoises d’annuler la tournée prévue du 18 au 26 mars de la sélection argentine.

Miami a des problèmes

En revanche, la franchise de MLS n’est pas au bout de ses peines. A quelques jours de la reprise du championnat, l’Inter Miami fait face à un problème de taille. The Athletic explique que les autres clubs de la ligue se sont plaints. En effet, selon eux, l’écurie floridienne doit absolument vendre des joueurs, trouver plus d’argent ou obtenir des allocations supplémentaires afin de respecter les règles de la MLS en matière d’effectif. En ce qui concerne la saison 2024, la ligue n’a pas encore annoncé officiellement les règles. Mais le média anglais explique que l’an dernier, le budget salarial de chaque franchise était de 5,21 M$ (4,85 M€) pour la liste senior.

Concernant les trois "joueurs désignés" (Messi, Suarez et Gregore à Miami, ndlr), qui peuvent être rémunérés au-delà du plafond salarial, ils ont une charge budgétaire maximale fixe. The Athletic précise que «les fonds d’allocation jouent un rôle crucial dans la gestion des contrats des joueurs et des dépenses salariales.» Sur ce sujet, Relevo a expliqué : «il existe des exceptions, car chaque année, une somme d’argent est versée sous la forme d’une allocation à chaque équipe pour « racheter » des contrats. Cette formule sert d’extension du plafond salarial et est considérée comme un moyen fondamental d’avoir des joueurs qui dépassent le budget maximum.» Le montant de l’allocation dont l’Inter Miami a besoin n’est pas connu.

Plusieurs joueurs doivent partir très vite

The Athletic rappelle également qu’en 2023, dix joueurs de la franchise dépassaient le budget salarial maximum. Si deux ont quitté le club (Josef Martinez et Leandro Gonzalez Pirez), d’autres comme Messi ou Busquets sont encore là. Pour remédier à leurs problèmes, les "Herons" vont devoir se séparer de 5 à 6 joueurs avant le 20 février. Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin, Robert Taylor et Sergii Kryvstov ont été placés sur la liste des joueurs transférables. Le Français Corentin Jean est dans le même cas. Un transfert, un échange ou même une résiliation de contrats sont possibles pour lui comme d’autres. Mais a priori, ce sera vers l’étranger en cas de transfert puisque les autres clubs de MLS ne veulent pas régler les problèmes de Miami.

Ce, même si plusieurs joueurs poussés vers la sortie ont de l’expérience dans la ligue et seraient des renforts intéressants. L’Inter Miami s’active donc pour boucler de nombreux départs. Durant l’intersaison, le club a déjà laissé filer plusieurs éléments comme Nicolás Stefanelli, Josef Martinez, Kamal Miller ou encore Chris McVey. D’autres vont donc suivre. Mais le temps presse. Il ne reste plus que cinq jours pour dégraisser. La situation est décrite comme "désastreuse" par des sources interrogées par le média anglais. «Ils sont foutus. Fais-moi confiance», a même admis un haut dirigeant d’un autre club de MLS. De son côté, l’Inter Miami refuse de s’exprimer sur le sujet. Un problème de plus pour le club de Messi et Suarez, qui enchaîne les pépins.