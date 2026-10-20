Liga : un dispositif XXL prévu pour Barça-Real Madrid

Le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid bénéficiera d’un dispositif de retransmission exceptionnel. Selon Mundo Deportivo, LaLiga prévoit de déployer entre 35 et 40 caméras au Camp Nou ce dimanche, afin de couvrir de la meilleure des manières cette affiche majeure. Les rencontres entre les deux géants espagnols sont classées dans la catégorie A+, ce qui justifie un dispositif renforcé par rapport aux quelque 22 caméras habituellement mobilisées pour les matchs de catégorie A.

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Au-delà des caméras traditionnelles, la production devrait intégrer des équipements longue portée et des caméras cinématiques, avec une diffusion en 4K. Ce dispositif permettra également de suivre plus précisément certains joueurs, dont Lamine Yamal et Kylian Mbappé, deux des principales attractions de cette affiche. Comme le précise le quotidien espagnol, le plan de caméras sert aussi de référence aux arbitres et à l’assistance vidéo (VAR), qui peuvent ainsi disposer d’une couverture complète des actions disputées sur le terrain.