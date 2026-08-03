Le RC Lens s’offre le gros coup Yacine Titraoui

Le visage du RC Lens est en train de subir un lifting quasi complet. Dino Toppmöller a déjà remplacé Pierre Sage sur le banc. L’effectif change également. Il y a déjà eu les départs de Malang Sarr, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et Wesley Saïd, tous partis à la fin de leur contrat, et désormais Mamadou Sangaré. Le Malien a été transféré à Brentford pour 48 M€ et devient la plus grosse vente de l’histoire du club. Avec cette nouvelle perte, les Sang et Or bénéficient de moyens pour accélérer.

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Dans l’entrejeu justement, Yacine Titraoui est le nouveau venu. Il faisait figure de priorité à ce poste pour organiser le jeu. Il est officiellement un joueur lensois après qu’un accord ait été facilement trouvé avec Charleroi, comme nous vous le révélions. «One, two, three… Viva Titraoui » ! Le Racing poursuit son mercato avec l’arrivée de Yacine Titraoui, milieu de terrain complet qui devient Sang et Or après deux saisons abouties au Royal Charleroi SC. Inlassable coureur et véritable métronome de l’entrejeu, l’international algérien, qui revient d’Amérique où il a pris part à la Coupe du Monde 2026, a paraphé dans l’Artois jusqu’en 2031.»

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Présent à la Coupe du Monde

Il n’a pas été difficile de convaincre l’international algérien. Il avait même fait de Lens sa priorité. Ce dernier a préféré rejoindre le club français, qui va disputer la Ligue des Champions cette saison, plutôt que l’Olympiacos dont la proposition salariale était franchement plus généreuse. La perspective de disputer la C1 pour la première fois de sa carrière à 23 ans l’a séduit. Il est la 3e recrue estivale venant de Belgique après Thorgan Hazard, qui était en fin de son contrat à Anderlecht, et Michal Skoras, débarqué de La Gantoise.

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Iconique milieu artésien, Seydou Keita parcourt le pays du tiki-taka 🇪🇸 aux côtés du nouveau dépositaire du numéro 8. One, two, three… 🇩🇿



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Titraoui a connu une belle progression durant ses deux saisons dans le championnat belge. Arrivé en provenance de Paradoue à l’été 2024 pour 1,2 M€, le milieu de terrain est devenu une pierre angulaire des Zèbres. Ses prestations ont forcément attiré l’oeil, d’autant qu’il arrivait à un an de la fin de son contrat cet été. C’est finalement Lens qui a obtenu gain de cause. Le "Verratti Algérien" espère poursuivre sa progression pour devenir incontournable en sélection, lui qui était présent à la Coupe du Monde sans disputer la moindre minute.