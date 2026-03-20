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Ligue 1

Lens : Pierre Sage annonce plusieurs retours de taille après la trêve

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Samson Baidoo @Maxppp

Ce vendredi soir, Lens est provisoirement leader de Ligue 1. Avec deux matches de plus que le PSG, les Sang et Or ont récupéré le trône de leader avec une victoire éclatante contre Angers (5-1). De quoi passer la trêve internationale avec le sourire et de mettre une bonne pression aux Parisiens, qui se déplacent ce samedi soir à Nice (21h). Alors que tout a souri aux Lensois face aux Scoïstes, Pierre Sage a également donné des bonnes nouvelles après la rencontre.

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En effet, au micro de Ligue 1+, le coach artésien a affirmé que plusieurs cadres vont faire leur retour tant attendu après la trêve : «pour le match de Lille, si tout se passe bien d’ici là, on doit récupérer Ruben Aguilar, Samson Baidou, Wesley Saïd et Arthur Mathieu-Hécu qui a purgé ce soir son dernier match.» Une grande nouvelle avant le derby du Nord !

Pub. le - MAJ le
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