Nice : Maxime Dupé en discussion avec le FC Nantes

En fin de contrat avec l’OGC Nice, où il a disputé huit rencontres de Ligue 1 cette saison (pour quinze buts encaissés) après avoir un temps bousculé la hiérarchie dans les cages au profit de Yehvann Diouf, Maxime Dupé s’apprête à tourner la page de son aventure azuréenne. Le gardien de 33 ans, qui était déjà ardemment courtisé par le Stade Brestois et le FC Metz lors du précédent mercato estival, se retrouve aujourd’hui libre de s’engager où il le souhaite. Fort d’une solide expérience accumulée au fil de ses passages successifs à Clermont, au Toulouse FC ou encore du côté d’Anderlecht, le natif de Malestroit a désormais une idée très claire pour la suite de sa carrière : il souhaite ardemment se rapprocher des siens et a fait d’un retour au FC Nantes, son club formateur, sa priorité absolue.

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Ce profond désir de retour aux sources tombe à pic pour la direction des Canaris, qui s’apprête à faire face à un important chantier cet été. Le poste de numéro un va en effet se libérer avec le départ attendu d’Anthony Lopes, lui aussi arrivé au terme de son bail sur les bords de l’Erdre. Pour compenser cette perte, le profil de l’enfant du pays coche toutes les cases, alliant expérience du haut niveau, attachement au blason et véritable opportunité de marché grâce à son statut d’agent libre. Les choses s’accélèrent d’ailleurs sérieusement en coulisses, puisque des discussions concrètes sont d’ores et déjà en cours entre les représentants de Maxime Dupé et Franck Kita pour tenter de boucler rapidement ces grandes retrouvailles estivales.