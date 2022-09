La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son grand retour ce lundi pour le 3e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et encore une fois c'est Erling Braut Haaland qui arrive en tête. Le Norvégien a inscrit 10 buts en 6 matches mais n'a pas pu faire évoluer son bilan ce week-end en Premier League. Devant défier Tottenham, il n'a pas joué suite au décès de la reine Elizabeth II qui a conduit à un report de la 7e journée de Premier League.

Juste derrière, on retrouve Neymar en deuxième position. Le Brésilien réalise une saison pleine avec le Paris Saint-Germain et a encore été décisif lors de la victoire contre Brest ce samedi (1-0) où il a inscrit le seul but du match. Il affiche désormais 8 buts en 7 matches avec les Franciliens. Le podium est complété par Quincy Promes. L'ailier néerlandais est dans une forme éclatante au Spartak Moscou et affiche déjà 8 buts en 9 matches. Malgré une défaite 4-2 contre Rostov, il a encore marqué hier. En quatrième position, on retrouve Cody Gakpo qui a marqué en toute fin de match avec le PSV Eindhoven contre Waalwijk (1-0). L'ailier gauche se retrouve désormais à 7 buts en 6 matches d'Eredivisie.

Robert Lewandowski revient fort

La cinquième position revient à Kylian Mbappé qui est resté muet contre Brest avec le PSG (victoire 1-0), l'attaquant français dispose de statistiques similaires à son prédécesseur. Le milieu équatorien Christian Noboa conserve la forme malgré ses 37 ans. Victorieux avec Sochi (2-1) contre le Dynamo Moscou vendredi, il a inscrit un nouveau but qui lui permet de compter 7 réalisations en 9 rencontres. Toujours en Russie mais au FK Krasnodar, Eduard Spertsyan a subi une défaite 4-1 contre le CSKA Moscou. Muet, il reste bloqué à 7 buts en 9 matches. Ne jouant pas ce week-end, Enner Valencia ne décolle pas avec ses 6 buts en 4 matches mais le ratio du buteur équatorien est assez impressionnant et il devance d'une courte tête Robert Lewandowski.

Neuvième, le Polonais réalise un solide début de saison avec le FC Barcelone puisqu'il affiche déjà 6 buts en 5 matches. Samedi contre Cadix (4-0), il a encore fait parler la poudre et intègre le top 10. En dixième position, justement, c'est Liel Abada qui se place avec 6 buts en 6 matches. L'ailier israélien du Celtic n'a pas joué suite au décès de la Reine Elizabeth II qui a aussi arrêté le championnat écossais. Aux portes du top 10, on retrouve Kyogo Furuhashi (Celtic), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Malcom (Zenit), Marko Arnautovic (Bologne), Marin Ljubičić (LASK) et Aleksandar Mitrovic (Fulham) qui ont aussi inscrit 6 buts.

Derrière, Sheraldo Becker (Union Berlin), Niclas Füllkrug (Werder Brême), Harry Kane (Tottenham), Ivan Toney (Brentford), Florian Sotoca (Lens), Folarin Balogun (Reims), Terem Moffi (Lorient), Bojan Miovski (Aberdeen), Vladimir Sychevoy (Orenbourg), Wendel (Zenit), Timur Suleymanov (Pari NN), Dimitri Poloz (Rostov), Jorge Medina (CSKA Moscou), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Jorge Carrascal (CSKA Moscou), Nikolay Komlichenko (Rostov), Iago Aspas (Celta), Danilo (Feyenoord), Bas Dost (Utrecht), Simon Banza (Braga), Haji Wright (Antalyaspor), Tim Prica (WSG Tirol), Keito Nakamura (LASK), Noah Okafor (RB Salzbourg), Cédric Itten (Young Boys), Hugo Cuypers (La Gantoise), Vincent Janssen (Antwerp), Ferran Jutglà (Club Bruges) et Mike Trésor (Genk) comptabilisent 5 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 10 buts en 6 matches (484 minutes)

2) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 8 buts en 7 matches (532 minutes)

3) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 8 buts en 9 matches (810 minutes)

4) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 7 buts en 6 matches (409 minutes)

5) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 7 buts en 6 matches (497 minutes)

6) Christian Noboa (37 ans/Sochi/Equateur) - 7 buts en 9 matches (693 minutes)

7) Eduard Spertsyan (22 ans/FK Krasnodar/Arménie) - 7 buts en 9 matches (786 minutes)

8) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 6 buts en 4 matches (245 minutes)

9) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 6 buts en 5 matches (377 minutes)

10) Liel Abada (20 ans/Celtic/Israël) - 6 buts en 6 matches (278 minutes)