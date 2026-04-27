Bayern : Kompany est fan de Luis Enrique

À la veille de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes, Vincent Kompany a tenu à souligner l’évolution du travail de Luis Enrique et la transformation de son équipe sur la scène européenne. L’entraîneur bavarois insiste sur la continuité et la construction d’un projet collectif qui, selon lui, dépasse les résultats ponctuels et les critiques passées.

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« Il fait un travail incroyable. Il y a un an et demi, quand nous avons battu Paris, une nuée de journalistes critiquait Luis Enrique. Mais je ressentais déjà à l’époque quel genre d’équipe ils avaient, et qu’il se passait quelque chose ici. Ils avaient une équipe jeune, mais ils ont envoyé un message clair. Je n’ai pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions. On peut voir qu’il y a un véritable esprit d’équipe dans les équipes de Luis Enrique. Ses joueurs courent, ils se battent – il fait ça avec toutes ses équipes, un énorme compliment pour lui».