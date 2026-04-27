Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

Bayern : Kompany est fan de Luis Enrique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

À la veille de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes, Vincent Kompany a tenu à souligner l’évolution du travail de Luis Enrique et la transformation de son équipe sur la scène européenne. L’entraîneur bavarois insiste sur la continuité et la construction d’un projet collectif qui, selon lui, dépasse les résultats ponctuels et les critiques passées.

La suite après cette publicité

« Il fait un travail incroyable. Il y a un an et demi, quand nous avons battu Paris, une nuée de journalistes critiquait Luis Enrique. Mais je ressentais déjà à l’époque quel genre d’équipe ils avaient, et qu’il se passait quelque chose ici. Ils avaient une équipe jeune, mais ils ont envoyé un message clair. Je n’ai pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions. On peut voir qu’il y a un véritable esprit d’équipe dans les équipes de Luis Enrique. Ses joueurs courent, ils se battent – il fait ça avec toutes ses équipes, un énorme compliment pour lui».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
PSG
Vincent Kompany
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vincent Kompany Vincent Kompany
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier