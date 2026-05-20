Dijon veut prolonger Samy Chouchane

Joueur de Brighton, club de Premier League, le milieu de terrain tunisien Samy Chouchane avait choisi de rejoindre Dijon l’été dernier, malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs européens. Avec la perspective d’une montée en fin de saison. C’est chose faite puisque Dijon a été sacré champion de National et retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine.

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Après des débuts délicats, le temps de s’adapter à un nouveau championnat, Chouchane s’est imposé dans l’entrejeu, terminant la saison avec un total de 29 apparitions, dont 12 titularisations en championnat. De quoi se distinguer auprès des observateurs tunisiens, puisqu’il a déjà participé à quelques entraînements avec la sélection nationale, et de pousser Dijon à entamer des discussions pour une prolongation de contrat, l’actuel se finissant en 2027.