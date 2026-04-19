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Liga Portugal

Benfica porte plainte juste avant le choc contre le Sporting

Par Alexandre Gonçalves - Valentin Feuillette
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Sporting 1-2 Benfica

La tension est montée d’un cran à Estádio José Alvalade avant le derby entre Sporting CP et SL Benfica. Le club lisboète a déposé plainte auprès de la Ligue après des insultes visant son président Rui Costa, le staff et plusieurs joueurs dans le salon VIP du stade. Arrivé à Alvalade en compagnie de José Mourinho, Rui Costa a immédiatement fait part de son mécontentement à un membre de la direction du Sporting, avant que l’incident ne soit officiellement signalé aux délégués de la Ligue.

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Alexandre Gonçalves
🚨 Tension maximale à Alvalade ! Le Benfica a déposé plainte auprès de la Ligue après des insultes visant Rui Costa, le staff et les joueurs dans le hall VIP de Alvalade. Le président des Aigles, arrivé avec José Mourinho, a déjà fait part de sa colère au Sporting. #SLBSCP
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Dans un communiqué, Benfica affirme que des supporters liés au Sporting ont proféré ces insultes dans la zone VIP. Malgré cet épisode tendu et l’arrivée tardive des Aigles au stade, les différentes entités impliquées, clubs, Ligue et diffuseur, sont rapidement parvenues à un accord pour décaler le coup d’envoi du derby afin de permettre la tenue du match dans des conditions normales.

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