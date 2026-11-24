Interrogé sur son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol, Achraf Hakimi a affiché sa volonté de ne pas se laisser perturber par cette procédure judiciaire. À la veille d’affronter l’AS Roma en Ligue des Champions, le latéral marocain du PSG assure vouloir garder toute son attention tournée vers le terrain, malgré cette affaire personnelle.

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« Je suis concentré sur le foot, c’est le plus important pour moi. Ça ne m’empêche pas de faire mon jeu. On verra plus tard, je suis focalisé sur le match de demain et mon métier, le foot », a déclaré le défenseur parisien en conférence de presse. Hakimi préfère ainsi se recentrer sur ses obligations sportives et laisse la procédure suivre son cours.