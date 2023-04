Leipzig : Mohamed Simakan fait le point sur son avenir

De retour à un bon niveau, le RB Leipzig s’est qualifié pour les demi-finales de Coupe d’Allemagne et affrontera Fribourg pour une place en finale, mardi. En Bundesliga, le club allemand est également remonté à la cinquième place et peut croire à une qualification en Ligue des Champions, l’an prochain. Marco Rose peut compter sur un effectif de qualité et sur Mohamed Simakan (22 ans), de retour à un top niveau comme il l’a confié lors d’un entretien à Bild.

«Parfois, c’est comme des montagnes russes pour moi. Il y a eu des moments qui étaient très bons et d’autres moins. Maintenant, je suis de retour sur la bonne voie. On pourrait penser que l’ambiance n’est pas bonne en ce moment, mais c’est le contraire. On sait qu’il y a des matchs importants qui nous attendent, qu’il faut se concentrer et livrer des résultats», a-t-il d’abord expliqué, avant d’évoquer son avenir au RBL. Lui qui vient d’y prolonger son contrat jusqu’en 2027. «Le RB Leipzig est un club de haut niveau. Prolonger son contrat et partir tout de suite n’a aucun sens pour moi».

