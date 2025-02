Mohamed Ihattaren au coeur d’une nouvelle bataille entre les Pays-Bas et le Maroc ?

C’est une carrière pleine de rebondissements. Depuis son éclosion au plus haut niveau du côté du PSV Eindhoven, Mohamed Ihattaren devait confirmer tout son talent. Mais après une grosse dépression, de nombreuses histoires avec la mafia néerlandaise, le milieu avait complètement disparu de la circulation, enchaînant des clubs (Ajax, Juventus, Sampdoria, Samsunspor et le Slavia Prague) sans disputer le moindre match en professionnel.

La suite après cette publicité

On pensait sa carrière terminée et l’idée d’une retraite anticipée avait été posée sur la table. Mais cet été, il a décidé de repartir en Eredivise avec la petite équipe du RKC Waalwijk. Le club parfait pour se remettre au niveau physique (après des problèmes de poids) et retrouver le plaisir de jouer. Et après avoir retrouvé les terrains, le milieu de seulement 23 ans a montré de belles choses. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres, il commence à refaire parler de lui. Et à en croire les informations du De Telegraaf, il est au cœur d’une nouvelle bataille entre les Pays-Bas et le Maroc. Il y a quelques années, il avait décidé de choisir la formation néerlandaise sous les ordres de Ronald Koeman. Mais il n’avait pas pu jouer le moindre match. Et sa disparition des radars n’avait pas relancé le débat. Mais cela a donc changé et le Maroc pourrait en profiter.