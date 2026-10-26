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Ballon d’Or

Ballon d’Or : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne seront pas assis côte à côte

Par Matthieu Margueritte
Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en équipe de France @Maxppp

Dans moins de trois heures débutera la cérémonie du Ballon d’Or 2026, en direct du London Palladium. Une soirée au suspense XXL, au cours de laquelle Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, deux des favoris au sacre, ne seront pas assis côte à côte.

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La chaîne L’Équipe a en effet dévoilé des images de la salle où s’installeront les joueurs. Si Mbappé et Dembélé prendront bien place au premier rang, c’est Michael Olise qui se trouvera entre les deux attaquants. Simple décision de l’organisation ou traces persistantes d’une brouille entre les deux internationaux français ?

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