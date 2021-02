OM : tout n'était pas à jeter

La suite après cette publicité

Il existe des défaites décevantes. Dans ce championnat de France, il n'y a pas beaucoup d'équipes, voire aucune, qui n'ont jamais perdu contre le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille s'est bien incliné sur le score de deux buts à zéro. Mais, après la fin de règne très compliquée d'André Villas-Boas, Nasser Larguet a repris le groupe en main.

Ce dimanche, une nouvelle fois, l'OM a eu le ballon. On a revu les Phocéens presser, et le faire même très bien. Ils ont eu la maîtrise contre le Paris SG en fin de première mi-temps et lors de toute la seconde période, et c'est à souligner. Depuis de nombreuses années, les Marseillais, les fanatiques on s'entend, ne sont pas fiers de leur équipe quand elle perd. Ce dimanche, le mot est peut-être grand, mais ils ont regardé dans les yeux Mbappé et consorts et cela Nasser Larguet l'a souligné.

L'absence de Milik compte

« Oui j'ai des regrets. C'est sur des faits de jeu. On est sur des situations offensives, on a pas le droit de se faire bouger. On a la possibilité de récupérer le ballon. Il y a le duel avec Valentin. Sur le deuxième but, on a le ballon, on le perd, ça fait un contre. C'est très frustrant. On a fait, en termes d'état d'esprit, un match plein. On a eu la possession du ballon. On s'est créé des opportunités, mais pas vraiment d'occasion », a expliqué l'intérimaire, calmement, en conférence de presse.

Car, en effet, là où le bat blesse, c'est l'absence de réelles occasions. Mais cela est forcément dû à l'absence de la nouvelle recrue, Arkadiusz Milik. Le Polonais, touché, devrait en avoir encore pour une petite semaine, mais son absence s'est - déjà - ressentie et on se demande ce que seraient advenus certains ballons brûlants dans la surface parisienne s'il avait été là.

Enfin, le milieu de terrain est une vraie réussite sur ce match. Boubacar Kamara, en pointe basse, a ratissé de nombreux ballons. L'énergie de Valentin Rongier, qui revenait de blessure, est à souligner tout comme la prestation réussie de Pape Gueye. Et il y a encore du monde derrière eux. « C'est un milieu de terrain très complémentaire. Un Kamara devant la défense qui régule bien et Rongier qui se projette et a une faculté de récupérer des ballons dans les pieds. Pape peut orienter avec son pied gauche et a un gros volume de jeu. C'est un trio intéressant, mais ça ne ferme pas la porte aux autres, il y a Ntcham, Cuisance et Khaoui qui auront leur mot à dire », a conclu Larguet. En reproduisant ce type de jeu, l'Olympique de Marseille devrait rapidement retrouver le chemin de la victoire. En Ligue 1, la prochaine rencontre est à Bordeaux. Tiens, tiens...