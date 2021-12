Italie, Qualifs CDM 2022 : les regrets de Roberto Mancini face à la Suisse

A moins de trois mois de disputer les barrages à élimination directe pour la Coupe du monde 2022, l'Italie retient son souffle et appréhende une probable finale face au Portugal, ce qui confirme la future absence d'un des deux derniers champions d'Europe au prochain Mondial au Qatar. Dans un entretien accordé à Sky Sport, le sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini est revenu sur le parcours raté en qualifications face à la Suisse, qui a su prendre direction son ticket pour la compétition, mais ne perd pas espoir pour le sort de sa sélection.

«Il y a des regrets, mais c'est le football, c'est le sport. Parfois, vous méritez de gagner et vous ne le faites pas, nous aurions mérité de terminer le tour beaucoup plus tôt. Nous nous sommes un peu laissés aller et nous devons maintenant retrousser nos manches et faire un excellent travail lors des deux matchs. Mais je reste optimiste, tout comme je savais que notre groupe avec la Suisse serait difficile. Je pensais qu'on allait passer, mais je savais que ce serait difficile. Le match à Bâle a été dominé mais c'est le football; heureusement, nous avons encore cette chance et nous devons tout faire pour aller au Qatar»