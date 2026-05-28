Trois clubs de Ligue 3 pistent Daniel Glao

Biesheim a bouclé la saison 2025/2026 de National 2 à la sixième place après une défaite 5-1 sur le terrain de Beauvais. Pas de promotion au rendez-vous, mais cet exercice pourrait permettre à son attaquant Daniel Glao (24 ans), arrivé en fin de contrat, de filer sous d’autres cieux.

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Auteur de 10 buts en 28 matches, le petit frère de Yaya Sanogo a fini meilleur buteur de son équipe. De quoi susciter les intérêts de deux formations de Ligue 3. Selon nos informations, Paris 13 Atlético, Châteauroux et Bourg-Péronnas sont sur le coup, tout comme des clubs belges. Affaire à suivre.