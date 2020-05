Chelsea : Frank Lampard va parler à N'Golo Kanté

Le cas de N'Golo Kanté est suivi avec attention à Chelsea. Le milieu de terrain français n'a pas voulu s'entraîner le semaine dernière par peur du coronavirus, dont il a eu des symptômes pendant la période de confinement. Son club est extrêmement compréhensif face à cette situation inédite, alors que l'ancien joueur de Leicester pourrait même ne pas prendre part à la fin de saison 2019-2020 quand la Premier League reprendra ses droits en Angleterre en juin prochain. Ce mercredi, la phase 2 autorisant les entraînements avec contacts a été validée par les acteurs du Championnat anglais.

The Telegraph précise d'ailleurs que Frank Lampard (41 ans), l'entraîneur des Blues, s'entretient régulièrement avec Kanté et qu'il va discuter de cette nouvelle étape avec lui. Le champion du monde 2018 veut des garanties pour sa santé et sa sécurité, ce que le protocole mis en place par la Premier League pourrait lui apporter. N'Golo Kanté devra ensuite dire s'il souhaite revenir avec ses partenaires ou rester à l'écart du football encore un peu plus longtemps. Quoiqu'il arrive, Chelsea ne mettra en aucun cas la pression sur son joueur de 29 ans, qui affiche des antécédents familiaux graves (son frère est décédé d'une crise cardiaque avant le Mondial 2018).