CdM 2026, Angleterre : Declan Rice est souffrant depuis 6 mois

Alors que l’Angleterre affronte le Ghana pour son deuxième match de groupes à la Coupe du Monde 2026 (mardi à 22h00), Declan Rice a récemment révélé qu’il jouait depuis six mois avec une douleur nerveuse aux ischio-jambiers comme l’indique The Telegraph. Sorti à la 72e minute face à la Croatie après une gêne ressentie, le milieu de terrain de 27 ans assure tout de même être prêt à débuter lors du prochain duel. Son sélectionneur, Thomas Tuchel, chercherait cependant à le préserver.

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« C’était une décision intelligente. Je ressentais une légère douleur nerveuse aux ischio-jambiers, que je gérais depuis très longtemps après Noël avec Arsenal » a expliqué le Ballon d’Or 2024 à ITV. Alors qu’il s’apprête à disputer son 64e match de la saison, après une finale de C1 perdue et un sacre en Premier League, celui-ci explique la difficulté du rythme imposé aux joueurs en Europe. « C’est un nombre obscène de matchs. Le calendrier était fou, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? On ne peut pas juste se plaindre ». Une force mentale remarquable.