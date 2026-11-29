Le Bayern Munich va devoir faire face à un nouveau coup dur. Déjà confronté à plusieurs absences importantes, le club bavarois doit composer avec une infirmerie bien remplie. Manuel Neuer, Ismael Saibari, Harry Kane et Jamal Musiala sont indisponibles pour plusieurs semaines, tandis que Michael Olise a également été touché récemment. Des absences de poids pour Vincent Kompany, qui voit son effectif être progressivement amoindri à l’approche des prochaines échéances.

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Entré en jeu lors de la dernière rencontre face à Hambourg (0-0), Konrad Laimer s’est, lui aussi, blessé. Le Bayern Munich a officialisé la mauvaise nouvelle dans un communiqué ce dimanche matin : «Konrad Laimer souffre d’une luxation du tendon péronier à la cheville droite, survenue lors du match de Bundesliga contre Hambourg (0-0), et devra subir une intervention chirurgicale. L’international autrichien sera donc indisponible pour une durée indéterminée. Bon rétablissement, Konni !» Un nouveau forfait qui vient alourdir les préoccupations du staff bavarois.