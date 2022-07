FC Barcelone : Robert Lewandowski s'en prend lourdement au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le 16 juillet dernier, le Bayern Munich et le FC Barcelone annonçaient un accord pour le départ de Robert Lewandowski vers le club catalan, où il s'y est engagé pour les trois prochaines années. Une annonce qui sonnait la fin d'une longue saga qui aura duré plusieurs mois, alors que le club bavarois a longtemps refusé de voir l'attaquant polonais partir à Barcelone. Dans un entretien accordé à ESPN, l'avant-centre de 33 ans s'en est pris à son ancien club et n'a pas apprécié ses méthodes de communication liées à son avenir.

«Tout ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines avant mon départ du Bayern Munich, c'était aussi beaucoup de politique. Le club a longtemps essayé de trouver un argument pour me vendre à un autre club parce que c'était difficile de l'expliquer aux fans. Et j'ai dû accepter cela, même si l'on a dit beaucoup de conneries, beaucoup de choses fausses sur moi. Ce n'était pas vrai, mais à la fin, je savais que les fans, même dans cette période, me soutiennent toujours beaucoup», a-t-il d'abord assuré.

«Mon départ n'a rien à voir avec Erling (Haaland)»

Avant d'expliquer que la stratégie du Rekordmeister l'a poussé à partir et commencer un nouveau chapitre au Barça. «Certaines personnes n'ont pas dit la vérité, elles ont dit quelque chose de différent. Pour moi, il a toujours été important d'être clair, honnête. Et peut-être que pour certains, cela a été un problème. Au final, j'ai réalisé que si quelque chose n'allait pas chez moi, alors c'était peut-être le bon moment pour quitter le Bayern et signer pour le Barça».

Enfin, le Polonais a assuré que son transfert «n'avait rien à voir avec Erling (Haaland)», un temps annoncé au Bayern Munich. «Pour moi, même si quelque chose ne va pas me plaire, la vérité est plus importante. Je ne veux pas parler de ce qu'il s'est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de déménager était à cause de lui, non, je ne voyais pas le problème s'il rejoignait le Bayern Munich», a-t-il lâché. Désormais dans son nouveau club, RL9 aura l'occasion d'inscrire son premier but en tant que blaugrana lors du match amical face aux New York Red Bulls, dans le New Jersey, dans la nuit de samedi à dimanche (01h).