PSG : Achraf Hakimi évoque les chances de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or

Entrée en lice réussie pour le Paris Saint-Germain. Portés par les réalisations de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les Parisiens n’ont, en effet, pas tremblé pour se défaire (2-0) du Borussia Dortmund à l’occasion de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions. Présent en zone mixte après la rencontre, le latéral droit marocain a d’ailleurs eu des mots forts à l’égard de son coéquipier floqué du numéro 7.

Interrogé sur les chances de voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d’Or le 30 octobre prochain, Hakimi a ainsi estimé que l’ancien Monégasque avait plus que sa carte à jouer : «je pense que pour moi par rapport à ce qu’il a fait tout au long de l’année il mérite de gagner le Ballon d’Or, c’est un grand joueur et j’espère qu’il peut le gagner cette année». Réponse dans un peu plus d’un mois…