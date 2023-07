Gerard Piqué veut conquérir la France et l’Italie

En marge de l’annonce de sa retraite sportive, Gerard Piqué se lançait aux côtés du streamer Ibai Llanos dans un projet inédit avec la création de la Kings League. Si actuellement, la compétition aux règles atypiques imaginée de toute pièce par l’ancien défenseur du FC Barcelone ne compte que 12 équipes composées de 7 joueurs avec un mode de recrutement inspiré de la draft américaine, l’Espagnol envisage de donner plus d’ampleur à son projet. En effet, Mundo Deportivo rapporte ce samedi que l’ex-joueur de Manchester United songe à intégrer plus d’équipes et semble vouloir explorer le marché en France et en Italie à l’orée 2024.

« Après avoir exploré les marchés les plus importants ou les plus prioritaires pour nous, nous avons décidé de nous tourner vers l’Amérique, le Brésil, la France et l’Italie. Ces pays ont des choses en commun : ils aiment tous le football et disposent tous d’une importante communauté de streameurs, et c’est ainsi que nous sommes nés et que nous voulons continuer. La France et l’Italie sont toutes deux des cibles pour 2024. Je ne sais pas si ce sera au début ou peut-être au deuxième trimestre, mais c’est là que les discussions sont les plus avancées, et je dirais qu’il pourrait y avoir des surprises de dernière minute », a-t-il expliqué au média espagnol avant d’ajouter que l’expansion de la Kings League “en Angleterre et en Allemagne sera probablement reportée à 2025”. Pour rappel, la compétition diffusée en exclusivité sur la plateforme Twitch fait l’objet de controverse. Si certaines anciennes gloires du football comme Iker Casillas ou Sergio Aguëro ont manifesté leur engouement lors de son lancement, d’autres à l’image du président de la LaLiga Javier Tebas l’a qualifié de “cirque”.

