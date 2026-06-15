CdM 2026, EdF : N’Golo Kanté se méfie du Sénégal

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant l’entrée en lice des Bleus contre le Sénégal, N’Golo Kanté - qui remplaçait Kylian Mbappé pour l’occasion - a tenu un discours lucide. Conscient des forces du groupe France, le milieu de terrain français a malgré tout rappelé la qualité de la sélection sénégalaise.

La suite après cette publicité

«J’ai des origines maliennes, mais je représente la France depuis longtemps. La volonté, c’est de gagner contre le Sénégal. On a vu ce qui s’est passé en 2002. On veut une victoire aujourd’hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible. Le Sénégal a beaucoup de qualités, leur milieu notamment, qui a été bon lors de la dernière compétition. Ils sont aussi une bonne attaque et une bonne défense. Il faudra les prendre au sérieux, mais je pense qu’on a les atouts pour l’emporter».