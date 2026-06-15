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CdM 2026, EdF : N’Golo Kanté se méfie du Sénégal

Par Josué Cassé
1 min.
N'Golo Kanté @Maxppp
France Sénégal

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant l’entrée en lice des Bleus contre le Sénégal, N’Golo Kanté - qui remplaçait Kylian Mbappé pour l’occasion - a tenu un discours lucide. Conscient des forces du groupe France, le milieu de terrain français a malgré tout rappelé la qualité de la sélection sénégalaise.

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«J’ai des origines maliennes, mais je représente la France depuis longtemps. La volonté, c’est de gagner contre le Sénégal. On a vu ce qui s’est passé en 2002. On veut une victoire aujourd’hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible. Le Sénégal a beaucoup de qualités, leur milieu notamment, qui a été bon lors de la dernière compétition. Ils sont aussi une bonne attaque et une bonne défense. Il faudra les prendre au sérieux, mais je pense qu’on a les atouts pour l’emporter».

Pub. le - MAJ le
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