JT Foot Mercato : la recette miracle du Maroc pour terrifier la France

Le Maroc et son douzième homme

Le stade Al-Bayt qui a une capacité de 67 800 places sera l'enceinte de la demi-finale entre la France et le Maroc. Le stade affichera quasi complet puisque l'affluence prévue est de 67 300 personnes. Environ 14 300 supporters marocains sont attendus, contre seulement 3000 supporters français. Cela peut s'expliquer par l'incroyable geste de la fédération marocaine qui a réitéré l'initiative d'une distribution de places gratuites aux supporters marocains. RMC Sport évoquait le chiffre de 13 000 places distribuées. Et ce n'est pas tout puisque la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc (RAM) a décidé d'opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d'acheminer les supporters marocains pour la demi-finale du Mondial 2022 contre la France. L'ambiance promet d'être explosive !

Walid Regragui prévient les Bleus

Sur le papier, la France, qui vise un deuxième sacre de suite, part évidemment avec l'étiquette de grand favori. Mais à ce stade de la compétition, il n'y a plus d'équipe surprise et les Lions de l'Atlas méritent amplement leur place. Ils sont sortis d'un groupe très relevé composé de la Croatie, de la Belgique et du Canada. En phases finales, ce sont l'Espagne et le Portugal qui se sont cassé les dents sur la sélection de Walid Regragui. Un immense défi attend désormais les Marocains et ils sont déterminés à continuer à écrire l'histoire. «On veut gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner. On est en mission. On n’est pas fatigué, j’insiste. On va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre quarante ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment », a lâché le sélectionneur. Les Bleus sont prévenus.

Liverpool fonce sur une révélation de la Coupe du Monde

Remplaçant au début de la compétition, Enzo Fernandez a brillamment intégré le onze de l'Argentine et ne l'a depuis, plus jamais quitté. Ses belles performances avec l'Albiceleste ne sont pas passées inaperçues et dans l'histoire, c'est le SL Benfica qui se frotte les mains. La jeune pépite de 21 ans est arrivée au Portugal en provenance de River Plate l’été dernier en échange de 10 M€ plus 8 M€ de bonus. Sa cote a explosé et d'après le journal AS qui relaie une information du média argentin La Capital : Liverpool est sous le charme. Les Reds seraient même sur le point de le recruter. Pour rappel, Enzo Fernandez dispose d’une clause libératoire de 120 M€. Reste à savoir si l'Argentin n'est pas un plan B à l'Anglais Jude Bellingham...