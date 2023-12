Barça : bonne nouvelle pour Pedri

Le FC Barcelone aura besoin de rectifier le tir en 2024. Après une première partie de saison décevante, les Catalans pourront compter sur Vitor Roque, arrivé en grande pompe depuis plusieurs jours. Même si le buteur brésilien ne devrait pas révolutionner le jeu du club culé, il devrait permettre à Xavi de bénéficier de plus de marge de manœuvre tactique pour les prochaines échéances du Barça. Et après la 19e journée de Liga contre Las Palmas et un 16e de finale de Coupe du Roi contre l’Union Deportivo Barbastro, les coéquipiers de Jules Koundé se rendront en Arabie saoudite pour le Final Four de Supercoupe d’Espagne contre Osasuna le 11 janvier prochain.

Le coach catalan pourrait également bénéficier d’un retour idoine pour ce rendez-vous au sommet. En effet, selon la presse ibérique, Pedri pourrait être de la partie dans le Golfe dans une dizaine de jours. Alors que le milieu espagnol s’était blessé avant la dernière rencontre face à Almeria en championnat, il suit un programme de réhabilitation qui devrait lui permettre de, potentiellement, disputer une éventuelle finale le 14 janvier prochain. Cela serait assurément une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone et tout semble être entre les mains du joueur.