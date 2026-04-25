PSG : Achraf Hakimi sort sur blessure contre Angers

À quelques jours du match face au Bayern en 1/2 finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain joue ce samedi à Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Parisiens, qui mènent au score, ont perdu un nouveau cadre.

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Après Vitinha contre Lyon le week-end dernier, c’est au tour d’Achraf Hakimi de quitter prématurément ses partenaires, suite à une gêne liée à un sprint à la 35e minute. Si elle ne semble pas sérieuse puisqu’il a attendu la mi-temps pour sortir, l’international marocain (95 sélections) a été remplacé par Warren Zaïre-Emery au retour des vestiaires.