Coupe du Monde 2026 : les princesses d’Espagne reproduisent la mythique photo de 2010

Seize ans après leur célèbre photo tenant la Coupe du monde aux côtés de la sélection espagnole sacrée en 2010 après la victoire face au Pays-Bas, les princesses Leonor et Sofia ont recréé un cliché similaire dimanche à New York. Présentes avec le roi Felipe VI et la reine Letizia pour la finale du Mondial 2026, elles ont célébré la victoire de l’Espagne contre l’Argentine et participé à la remise du trophée sur la pelouse du MetLife Stadium.

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Leonor e Sofía, as filhas dos atuais reis da Espanha, Filipe VI e Letizia, com a taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 2010 e as princesas agora com a taça da Copa de 2026, dezesseis anos depois. #ESPXARG pic.twitter.com/LK7ehxDDbL — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 20, 2026

Cette image rappelle les festivités de Johannesburg, où les deux sœurs, alors âgées de 3 et 5 ans, avaient posé avec la Coupe du Monde 2010 après le sacre historique de la Roja. Désormais âgées de 19 et 17 ans, elles ont offert un clin d’œil symbolique à ce souvenir devenu emblématique du football espagnol.