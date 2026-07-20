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Coupe du Monde 2026 : les princesses d’Espagne reproduisent la mythique photo de 2010

Par Valentin Feuillette
1 min.
Espagne @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Seize ans après leur célèbre photo tenant la Coupe du monde aux côtés de la sélection espagnole sacrée en 2010 après la victoire face au Pays-Bas, les princesses Leonor et Sofia ont recréé un cliché similaire dimanche à New York. Présentes avec le roi Felipe VI et la reine Letizia pour la finale du Mondial 2026, elles ont célébré la victoire de l’Espagne contre l’Argentine et participé à la remise du trophée sur la pelouse du MetLife Stadium.

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Cette image rappelle les festivités de Johannesburg, où les deux sœurs, alors âgées de 3 et 5 ans, avaient posé avec la Coupe du Monde 2010 après le sacre historique de la Roja. Désormais âgées de 19 et 17 ans, elles ont offert un clin d’œil symbolique à ce souvenir devenu emblématique du football espagnol.

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