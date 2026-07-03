L’arbitre de France - Paraguay est connu

La FIFA a désigné Ilgiz Tantashev pour arbitrer le huitième de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Paraguay, samedi soir (23 heures). L’arbitre ouzbek de 42 ans sera assisté de ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin. Il dirigera le troisième match de Coupe du Monde de sa carrière, après avoir officié lors des rencontres Écosse-Maroc (0-1) et Algérie-Autriche (3-3) durant la phase de groupes. Habitué du championnat ouzbek, Tantashev possède également une solide expérience en Ligue des Champions asiatique, où il a arbitré plus d’une vingtaine de matches relaye.

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S’il n’a encore jamais dirigé l’équipe de France A, Ilgiz Tantashev connaît déjà plusieurs internationaux français pour les avoir croisés lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Il avait notamment arbitré le quart de finale remporté par les Bleuets face à l’Argentine (1-0), une rencontre particulièrement tendue marquée par l’expulsion d’Enzo Millot et dix cartons jaunes distribués. Désigné ensuite pour la demi-finale entre l’Espagne et le Maroc, il avait toutefois dû quitter la pelouse dès la 12e minute en raison d’une blessure. L’an dernier, il avait également participé au Mondial des clubs.