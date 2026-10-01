FC Nantes : le communiqué de la Brigade Loire qui alerte sur le rachat du club

Sous le contrôle de la famille Kita et de son président Waldemar Kita depuis 2007, le FC Nantes s’apprête à changer de fanion. En effet, un projet de rachat à 125 millions d’euros est bien avancé avec Phenix sports invest. Ce groupe d’investisseurs étrangers représenté par Paulo Tavares aimerait boucler l’opération entre fin octobre et début novembre. Si les supporters nantais voient d’un bon oeil la fin de l’ère Kita qui a été plutôt tumultueuse, ils gardent des réserves sur les possibles futurs propriétaires. Groupe de supporters, la Brigade Loire a envoyé un communiqué pour interpeller les élus de la ville de Nantes sur le nouveau projet et sur le flou qui règne autour de sa crédibilité.

La suite après cette publicité

🚨 La Brigade Loire interpelle les élus de Nantes (sur le projet Tavares) 🚨



"Le #fcnantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n’importe quel prix. Pas pour troquer la peste pour le choléra".



"C’est pourquoi nous nous indignons du silence de la Ville et des élus de Nantes" pic.twitter.com/fv2oSqDRr1 — Simon Reungoat (@SimonReungoat) October 1, 2026

«Depuis plusieurs semaines, nous suivons avec la plus grande attention les rumeurs persistantes autour d’un potentiel projet de reprise du FC Nantes. Nous le répétons depuis trop longtemps: la direction actuelle a mené le FC Nantes dans une impasse, Par incompétence, par ego et à force de décisions désastreuses, elle n’est aujourd’hui plus capable de l’en sortir. Une évidence s’impose donc: le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n’importe quel prix. Et surtout, pas pour troquer la peste pour le choléra.

Les combats que nous menons depuis des années répondent à un seul intérêt celui du FC Nantes. Nous ne fermerons pas les yeux sur les risques que pourrait représenter un éventuel repreneur simplement parce qu’il mettrait fin à l’ère Kita. Si un projet de rachat nous semble dangereux pour le club, nous le dirons. Sans complaisance, et quels que soient les acteurs concernés […] Nous voulons un changement de propriétaire. Pas à n’importe quel prix. Notre club n’est ni un jouet, ni un actif financier que l’on achète, revend ou utilise au grès d’intérêts personnels. Le FC Nantes est un patrimoine, une histoire et une institution. Et son avenir mérite infiniment mieux que des promesses et des zones d’ombres» peut-on notamment y lire.