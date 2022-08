Newcastle prolonge Eddie Howe sur le long terme

Newcastle a décidé de concrétiser la confiance accordée à Eddie Howe : en effet, l'entraîneur anglais a signé un nouveau contrat à long terme avec les Magpies, la durée n'ayant pas été précisée par le communiqué. Le technicien de 44 ans était arrivé en novembre 2021 libre de tout contrat, soit quelques jours après le rachat du club par le Fonds d'Investissement Public saoudien. Il a notamment réussi sa mission maintien avec une 11e place, alors que le NUFC était lanterne rouge de Premier League après 12 journées.

«C'est un grand sentiment que d'engager mon avenir dans ce club incroyable. Je suis extrêmement fier d'être l'entraîneur principal de Newcastle United et j'ai apprécié chaque moment passé ici. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier mon équipe d'entraîneurs, les joueurs, le personnel et les supporters. Ils font de ce club un endroit très spécial où être chaque jour. (...) Nous sommes encore au début de notre voyage, mais c'est un moment passionnant pour faire partie de Newcastle United et je suis très enthousiaste à l'idée de l'avenir ensemble.»