Thomas Tuchel n'a pas parlé prolongation avec le PSG

De plus en plus, on se rapproche de la fin de l'histoire entre le PSG et Thomas Tuchel. En guerre froide avec Leonardo, qui lui apporte tout de même son soutien en public, l'entraîneur allemand arrive en fin de contrat en juin prochain et les prestations du PSG ne vont pas vraiment dans le sens d'une prolongation. L'entraîneur allemand avait déjà évoqué le sujet il y a quelques semaines mais dernièrement, des rumeurs ont fleuri. Il n'aurait lui-même pas l'intention de rester une fois la saison terminée et serait même dans le viseur de Manchester United, qui verrait en lui le successeur d'Ole Gunnar Solskjaer. A RMC, Tuchel explique que ce n’est pas le moment de parler de la suite.

«Je ne peux pas perdre la tête avec ça parce que la situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation. On n’a pas parlé de mon contrat. Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Non. Ça ne change rien à la manière dont je travaille. Quand je suis l’entraîneur du PSG, je pense à 100% au PSG dans ma tête, à rien d’autre. Dans cette période, ce n’est pas possible de penser à quelque chose d’autre. Le plus important, c’est de rester concentrés. C’est une phase clé pour nous. De toute façon, la situation est toujours la même. Rien n’a changé», concède le technicien, dont l'avenir s'écrit en pointillés dans la capitale, moins de quatre mois après une finale de Ligue des Champions.