Amical : un orage retarde le coup d’envoi de Angleterre-Costa Rica

Après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande il y a 4 jours, l’Angleterre doit disputer son second et dernier match amical de préparation à la Coupe du Monde face au Costa Rica ce mercredi soir. Problème, un orage et des pluies torrentielles ont retardé le coup d’envoi.

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Following a pitch inspection at the stadium, today’s match against Costa Rica will now kick off at 10pm (UK time) – subject to there being no further lightning strikes in the area.



Thank you for your patience. https://t.co/nEDeoFegF9 — England (@England) June 10, 2026

Au lieu de 22h (heure française), la rencontre se déroulant à Orlando en Floride devrait démarrer à 23h. Un nouveau retard, et même un report voire une annulation n’est pas encore écarté par les organisateurs.