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Amical : un orage retarde le coup d’envoi de Angleterre-Costa Rica

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane et Thomas Tuchel avec l'Angleterre @Maxppp
Angleterre 1-0 Costa Rica

Après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande il y a 4 jours, l’Angleterre doit disputer son second et dernier match amical de préparation à la Coupe du Monde face au Costa Rica ce mercredi soir. Problème, un orage et des pluies torrentielles ont retardé le coup d’envoi.

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Au lieu de 22h (heure française), la rencontre se déroulant à Orlando en Floride devrait démarrer à 23h. Un nouveau retard, et même un report voire une annulation n’est pas encore écarté par les organisateurs.

Pub. le - MAJ le
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